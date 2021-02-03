شاهد.. موسيماني وجهازه المعاون والشناوي يتفقدون ملعب المدينة التعليمية

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجهازه المعاون، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، على تفقد ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، الذي يحتضن مباراة الدحيل القطري غدًا في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
ويخوض الفريق مرانه الأخير السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب جامعة قطر، في إطار الاستعداد لمواجهة الدحيل غدًا.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الغد، والوصول إلى أبعد نقطة في بطولة كأس العالم للأندية، التي يشارك فيها للمرة السادسة في تاريخه.
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