الرياضة

شاهد.. موسيماني وجهازه المعاون والشناوي يتفقدون ملعب المدينة التعليمية

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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجهازه المعاون، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، على تفقد ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، الذي يحتضن مباراة الدحيل القطري غدًا في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

ويخوض الفريق مرانه الأخير السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب جامعة قطر، في إطار الاستعداد لمواجهة الدحيل غدًا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الغد، والوصول إلى أبعد نقطة في بطولة كأس العالم للأندية، التي يشارك فيها للمرة السادسة في تاريخه.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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