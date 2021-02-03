أعرب ابراهيم حسن مدرب الاتحاد السكندري عن سعادته بـ فوز الفريق امام مصر المقاصة اليوم مشددا انها تعد بدايه جديده للفريق عقب سلسله الاصابات بفيروس كورونا المستجد
وأضاف ابراهيم حسن في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الفريق مر بظروف صعبه خلال الفترة الماضية مشددا ان الفريق اصبح يمتلك طبيب متخصص في الفيروس حيث يتم التنبيه على جميع اللاعبين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازيه
ووجه الشكر لـ أحمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثية لمساندة الفريق في ازمته خلال الفترة الماضية مشددا ان الفريق يرغب في خوض المباريات ولا يوجد سبب للهروب من المباربات
وأضاف أن مصر المقاصة فريق كبير وتحقيق الفوز امامه امر رائع مشددا ان الدوري المصري لا يمتلك فريق كبير او صغير حيث ان الفرق كلها قويه وتنافس بحماس
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من ابراهيم حسن بعد فوز الاتحاد السكندري على المقاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.