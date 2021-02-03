التعادل 1/1 يحسم الشوط الأول بين المقاولون العرب وطلائع الجيش

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي طلائع الجيش والمقاولون العرببالتعادل الإيجايبي "١-١" في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ ١١ من بطولة الدوري المصري الممتاز .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي المقاولون العرب من أجل إحراز هف التقدم ولكن تمكن لاعبي طلائع الجيش من الحفاظ على شباكهم وإحراز هدف التقدم في الدقيقة "٣٤" عن طريق أحمد سمير من ركلة جزاء عن طريق عمرو جمال بعد عرقلة من خالد الحسيني مدافع المقاولون العرب.

وفي الدقيقة "٤٧" آحرز أحمد داوودا هدف تعادل المقاولون العرب من خلال عرضية من الطرف الأيمن من لويس إدوارد شتتها دفاع طلائع الجيش لتصل إلى عبد الله ياسين على حدود منطقة الجزاء، ومن ثم تسديدة من لمسة واحدة من أحمد داوودا سددها رائعة داخل الشباك.

وخاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.

خط الدفاع: باسم علي – فادي نجاح – خالد الحسيني – حسن الشامي.

خط الوسط : إبراهيم صلاح – محمد مجلي – عبدالله ياسين – لويس إدوارد – أحمد داوودا.

خط الهجوم : هيثم الجويني.

بينما يجلس على دكة البدلاء كلٌ من :

أحمد عربي - أمير عابد – أحمد عبدالعزيز - وسيم النغموشي – عبدالرحمن خالد جبنه –محمد رزق – أحمد شكري - أحمد حسن مكي – ايدو موزيس.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط بجدول ترتيب المسابقة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 برصيد 10 نقاط.