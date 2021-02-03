وأكد عاشور في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الاهلي فريق كبير قادر على تحقيق الفوز غدا مشددا انه احد مشجعي الاهلي قبل ان يكون لاعبا به
وأضاف أنه يتمني فوز الاهلي بالمباراة غدا مشددا ان فترة مشاركته مع الاهلي كانت رائعه وجيدة.
اما عن فوز الاتحاد امام مصر المقاصة فأكد أنه المباراة كانت جيده والفريق لديه اصرار على الوصول لمركز يليق بـ فريق الاتحاد السكندري العريق
وأضاف انه يركز حاليا مع الاتحاد وسيتم البدء غدا للمباراة المقبله للفريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسام عاشور يوجه رسالة لـ الأهلي قبل مباراة الدحيل القطري غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.