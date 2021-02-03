نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البلاستيك يهزم بنها في موقعة مثيرة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق البلاستيك بقيادة تامر عبد الخالق فوزاً غاليأ على فريق بنها بقيادة سعيد مدبولي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي البلاستيك في ختام الجولة الثانية عشر للمجموعة السادسة للقسم الثالث.

دخل فريق البلاستيك اللقاء بتشكيل ضم أحمد حمدي،محمود حمد، محمد أمين ،احمد السيد، أسامة مصطفى،

أمير رجب، محمد أحمد حسن،حسن سيد حنفي، محمد فهمي، محمود الصغير، محمد سيد علي

وتواجد في البدلاء محمود ماهر، خالد عبد الناصر،محمد يسرى،محمد جمال ،محمد هشام،محمد عماد،احمد رجب،محمد عبد النبى، أحمد عبد الرؤوف .