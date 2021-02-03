نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني : مباراة الدحيل صعبة ومن الشرف التواجد في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، على أن مباراة فريقه أمام الدحيل غدا في افتتاح كأس العالم للأندية بقطر لن تكون سهلة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الدحيل القطري غدًا :"إنه من دواعي السرور والشرف التواجد هنا في كأس العالم للأندية".

وتابع :"سعيد بالعودة مرة أخرى لها، فهي بطولة بأعلى المستويات وأينما تكون مدرب للفرق وتلعب على مستوى عالي فأنت تريد حتما التواجد هنا والمشاركة في هذه البطولة".

وواصل :"الأمر ليس هينا ولكني سعيد بأن تتاح لي الفرصة باللعب في هذه الأجواء الجميلة".

وزاد :"يجب أن نقدم الأفضل ونحن جاهزون لهذه البطولة، وسنواجه خصما صلبا وهو فريق الدحيل الذي توج بلقب الدوري القطري في الموسم الماضي ونحترمهم بشكل كبير ولكننا جاهزون لتقديم مباراة قوية".

وأردف :"هذه هي المرة الثانية لي في قطر وذلك عندما كنت لاعبا في صفوف نادي السد وهناك الكثير من التغييرات بعد 20 عام أو أكثر والبلد تطور بشكل مختلف، وهناك الكثير من البنيات الحديثة".

وأشار :"منذ الوصول لم تتاح لنا فرصة متابعة أي أماكن أخرى ولكن المدينة رائعة والبنية التحتية استثنائية ونحن سعداء بالتواجد هنا".

وأوضح :"كل مدرب متواجد هنا يؤمن بإمكانية الوصول لأبعد نقطة في البطولة".

وزاد :"نحن نستحق التواجد هنا وعن جدارة واستخقاق ونؤمن بقوتنا ونعلم بأن مستوى المنافسة سيكون عاليا عما يتواجد في مصر".

وأشار :"الدحيل فريق كبير ولا يمكن التقليل منه، فالمباراة لن تكون سهلة، ومن يعتقد أن الطريق سيكون سهلا فهو أمر غير صحيح".

وواصل :"الفرق المتواجدة في البطولة صعبة وقوية، ففريق الدحيل يملك مجموعة من اللاعبين المميزين، ولكن لدينا نحن أيضا فريق قوي".

واختتم حديثه :أؤمن بقدرات فريقي في تقديم مباراة قوية أمام فريق الدحيل".