نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقات ميلان الجديدة تزين قائمته الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميلان رسميًا عن قائمته الأوروبية النهائية من أجل استكمال بطولة الدوري الأوروبي والتي شهدت تواجد الصفقات الجديدة.

ومن المنتظر أن يواجه ميلان نظيره ريد ستار بلجراد في دور الـ32 من بطولة اليوروبا ليج يومي 18 و 25 فبراير.

وأفاد موقع فوتبول إيطاليا بأن قائمة ميلان ضمت الصفقات التي عقدها ميلان في يناير الحالي وهي ماريو ماندزوكيتش وفيكايو توموري وسواليهو ميتي.

وأوضح الموقع الإيطالي أن الثلاثي دوناروما وجابيا ومالديني جاؤا في القائمة B، أما اللاعبين في القائمة A فجاؤا كالآتي :-

- حراسة المرمى: أنطونيو دوناروما وتاتاروسانو

- الدفاع: كالابريا ودالوت وثيو هرنانديز وكالولو وكاير وتوموري ورومانيولي

- خط الوسط: بن ناصر وكاستييخو وإبراهيم دياز وكيسي وكرونيتش وميتي وسايليمايكرز وتونالي وكالهانوجلو

- الهجوم: إبراهيموفيتش ولياو وماندزوكيتش وريبيتش