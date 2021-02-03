نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشناوي: نسعي للوصول لأبعد نقطة ممكنة في مونديال الأندية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمباراة الدحيل القطري المقرر إقامتها غدًا، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
وأوضح الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عقد بنظام الفيديو كونفرانس: «لدينا أحلام كبيرة وسعداء بالوجود في كبرى البطولات العالمية على مستوى الأندية، وهو أمر يدعو إلى الفخر الشديد».
وأضاف أن لاعبي الأهلي لديهم إصرار شديد على تقديم عروض مميزة للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد الجماهير في كل مكان.
وأشار الشناوي إلى أن دعم جماهير الأهلي غدًا في الملعب وأيضًا روح الفانلة الحمراء سيكونان خير عون للجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق الفوز على الدحيل.
وأضاف: «متشوقون جدا للعب من جديد أمام جماهيرنا في الملعب، وأرى أن الجميع لديه رغبة قوية في تحقيق الفوز وعبور المحطة الأولى في كأس العالم للأندية بنجاح».