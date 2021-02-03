في مونديال الأندية: الأهلي ينازل الدحيل ويحلم بمواجهة بايرن

الدوحة ـ أ.ف.ب: يصطدم الأهلي المصري بمسار صعب في كأس العالم للأندية التي يستهلها اليوم الخميس بمواجهة الدحيل القطري المضيف على استاد المدينة التعليمية، في مسعى لأن يصبح ثالث فريق إفريقي يبلغ المباراة النهائية.وصحيحٌ أن الأهلي مرشح لتخطي الدحيل بطل قطر على الورق، نظراً لتاريخه العريق وهيمنته الإفريقية، إلا أن العملاق الألماني بايرن ميونيخ بطل أوروبا سيكون بانتظاره في نصف النهائي.

يهيمن الأهلي بشكل صارخ على الدوري المصري مع 42 لقباً ودوري أبطال إفريقيا بتتويج قياسي بلغ تسع مرات، لكن معظم مشاركاته الست في كأس العالم للأندية جاءت خجولة ودّع فيها من الدور الأول، وتُعدّ مشاركته في عام 2006 مع جيل النجم السابق محمّد أبو تريكة الأبرز، عندما حلّ ثالثاً بخسارته أمام إنترناسيونال البرازيلي 1-2 الذي أحرز اللقب لاحقاً على حساب برشلونة الاسباني.وإلى برونزيته في نسخة 2006، بلغ الأهلي نصف نهائي 2012 حيث ودّع أمام كورنثيانس البرازيلي صفر-1 الذي أحرز اللقب لاحقاً، فيما حل الفريق القاهري رابعاً وراء مونتيري المكسيكي.ويحلم الأهلي أن يكرر انجاز مازيمبي الكونغولي الديموقراطي وصيف 2010 والرجاء البيضاوي المغربي وصيف 2013، المتأهلين الوحيدين من إفريقيا الى النهائي.وحصد “الحمر” بطاقة التأهل إلى النسخة الحالية بعد تتويجهم القاري في أول نهائي بين فريقين من دولة واحدة، على حساب غريمه التاريخي الزمالك 2-1 في القاهرة.

ويخوض الاهلي البطولة بصفوف شبه مكتملة، حيث يعوّل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على الحارس محمّد الشناوي، ولاعبي الوسط محمّد مجدي “أفشة”، ومحمود عبد المنعم “كهربا” وحسين الشحات الذي تمنى مواجهة لاعب بايرن توماس مولر في نصف النهائي.

فيما تضم لائحة أجانبه المغربي بدر بانون، التونسي علي معلول، المالي أليو ديانج، النيجيري جونيور أجايي والكونغولي الديموقراطي والتر بواليا. وخرج من القائمة رامي ربيعة ومحمود وحيد لعدم الجاهزية الفنية، فيما رافق البعثة وليد سليمان لكنه استبعد للإصابة.وتولى موسيماني المسؤولية في أكتوبر الماضي عقب الرحيل المفاجىء للسويسري رينيه فايلر.