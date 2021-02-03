البلوشي ينتزع فردي الوحدات والهاشمي يتوج بفردي الولايات والشكيلية تهيمن على المتسابقات فـي بطولة النخبة لالتقاط الأوتاد

في الرياضة 3 فبراير,2021

اختتمت بطولة النخبة لالتقاط الأوتاد التي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية ضمن مسابقات هذا الموسم 2020/‏2021م أمس الأول بميدان التقاط الأوتاد بمزرعة الرحبة، وذلك تحت رعاية أحمد بن سيف العبري أمين السر العام بالاتحاد بحضور عدد من ممثلي وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات الخاصة، بمشاركة عدد 19 فريقًا بواقع 76 متسابقا ومتسابقة من مختلف وحدات الخيالة الحكومية بالإضافة إلى فرسان من ولايات منح بمحافظة الداخلية وولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة، ومن محافظة جنوب الباطنة، وولايتي إبراء والمضيبي بمحافظة شمال الشرقية واسطبلات آل سعيد بمحافظة جنوب الباطنة، وولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة، وولاية السيب بمحافظة مسقط، حيث اشتملت المسابقة على أربع جولات للفرق بالرمح، حيث انطلقت المسابقة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بدون حضور جماهيري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حسب ما وضعت من قبل الاتحاد وبالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

نتائج الفرق للوحدات

وقد توج بالمركز الأول في فئة الفرق فريق الخيالة السلطانية (أ) بواقع 123 نقطة، ومثله كل من المتسابق حمد بن ناصر الريامي والمتسابق حمد بن سيف الريسي والمتسابق صفوان بن زيد المعمري والمتسابق سيف بن حمود الأشخري، وحقق المركز الثاني فريق وحدة شرطة الخيالة بواقع 120 نقطة، ومثله كل من المتسابق محمد بن سعيد الداؤودي والمتسابق يوسف بن سالم المسروري والمتسابق سامي بن سعيد المعمري والمتسابق داؤود بن عاجب المشرفي، أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق خيالة مدرعات سلطان عمان (فريق فرسان شافع) بواقع 116 نقطة، ومثله كل من المتسابق خالد بن عامر الحبسي والمتسابق محمد بن خميس السيابي والمتسابق عاهد بن خميس البلوشي والمتسابق زيد بن حمود السعيدي.

نتائج الفردي للوحدات

أما على مستوى نتائج الفردي فقد شهدت منافسة قوية وممتعة، حيث حقق المركز الأول المتسابق أحمد بن سعيد البلوشي من وحدة شرطة الخيالة، والمركز الثاني المتسابق داؤود بن عاجب المشرفي من وحدة شرطة الخيالة، والمركز الثالث المتسابق صالح بن علي الحوسني من خيالة الحرس السلطاني العماني.

نتائج فرق الولايات

كما شارك عدد من الولايات في مسابقة التقاط الأوتاد ليتنافسوا على هذه المسابقة، وقد توج بالمركز الأول فريق اسطبلات آل سعيد بواقع 91 نقطة، ومثله كل من المتسابق خلفان بن خميس الرواحي والمتسابق علي بن صالح البلوشي والمتسابق ناصر بن سيف الهاشمي والمتسابق حميد بن سعيد المنوري، وجاء في المركز الثاني فريق نادي الشموخ للفروسية بولاية منح بواقع 62 نقطة، ومثله كل من المتسابق عبدالله بن حمد العلوي والمتسابق يوسف الشكيلي والمتسابق سامي بن علي الحدادي والمتسابق بدر بن محمد الخصيبي، أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق ولاية المضيبي بواقع 60.5 نقطة، ومثله كل من المتسابق سيف بن علي الجابري والمتسابق محمد بن عامر الجابري والمتسابق أسامة بن سالم الجابري والمتسابق إسماعيل بن محمد العزري.

نتائج فردي الولايات

أما فردي الولايات فتوج بالمركز الأول المتسابق ناصر بن سيف الهاشمي من اسطبلات آل سعيد بولاية بركاء، والمركز الثاني المتسابق علي بن صالح البلوشي من اسطبلات آل سعيد بولاية بركاء، والمركز الثالث المتسابق خلفان بن خميس الرواحي اسطبلات آل سعيد بولاية بركاء.

نتائج الفردي للمتسابقات

كما تواجد في المنافسة مجموعة من المتسابقات من خيالة مدرعات سلطان عمان وعددهن أربع متسابقات، إضافة إلى مشاركة فارسات وحدة شرطة الخيالة وعددهن أربع متسابقات، وقد تنافست المتسابقات على مستوى الفردي فيما بينهن وحققت المركز الأول المتسابقة غنيمة بنت عبدالله الشكيلي من وحدة شرطة الخيالة، والمركز الثاني المتسابقة فاطمة البلوشية من خيالة مدرعات سلطان عمان، والمركز الثالث المتسابقة هناء بنت عبدالله البلوشية من وحدة شرطة الخيالة.

التتويج والختام

في ختام المسابقة قام أحمد بن سيف العبري أمين السر العام بالاتحاد العماني للفروسية راعي المناسبة بتتويج المتسابقين والمتسابقات الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الفرق والمستوى الفردي للرجال والنساء للوحدات الحكومية وعلى مستوى الفرق والفردي للرجال على مستوى الولايات.