الأسبوع القادم انطلاق بطولة الريان لقفز الحواجز بالرحبة

تشمل 16 شوطا للمرح والنساء والناشئين

تغطية ـ بدر الزدجالي:

تصوير ـ إبراهيم الشكيلي:

■ ■ عقد بمبنى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن بطولة الريان لقفز الحواجز التي تنظمها اسطبلات الريان لمالكها خالد بن سعيد الوهيبي تحت إشراف الاتحاد العماني للفروسية بحضور أحمد بن سيف العبري أمين السر العام بالاتحاد، وأيمن بن أحمد الزدجالي رئيس لجنة التحكيم بالبطولة وممثلي وسائل الإعلام والصحف المختلفة.■ ■

في البداية تحدث أحمد بن سيف العبري أمين السر العام بالاتحاد قائلا: حقيقة نثمن جهد اسطبلات الريان والقائمين عليه وعلى رأسهم خالد الوهيبي على جهدهم وعملهم الدؤوب والشراكة الحقيقية مع الاتحاد، وهذا التعاون الكبير أعطى ثمارا حقيقية فيما يتعلق بتكثيف الجهود وتعزيز رياضة قفز الحواجز، وهذا الأمر يسهم في رفع قدرات الفرسان، كما أن الاتحاد يقدم كافة التسهيلات لإنجاح هذه البطولة ومن أهمها توفير الميدان لخدمة هذه الرياضة العريقة.

شراكة حقيقية

قال خالد بن سعيد الوهيبي مالك اسطبلات الريان: يسرني أن أشكر الاتحاد العماني للفروسية ممثلًا بالسيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني للفروسية وجميع القائمين عليه على التعاون المثمر ودعمهم المستمر لاسطبلات الريان وسابقًا كان بمسمى اسطبلات الصافنات وهي شراكة حقيقية امتدت على مدى ثلاثة مواسم متتالية تمكنا خلالها العمل معًا من أجل تطوير رياضة قفز الحواجز بالسلطنة من خلال دعم وإقامة مسابقات خاصة بهذه الرياضة تحت مظلة الاتحاد وضمن نقاط الموسم. ولقد كان لتعاون ومساهمات الاسطبلات الحكومية والخاصة الأثر الطيب فيما تحقق من نجاحات متعددة فلهم كل الشكر والتقدير، فقد تلاحظ وبشكل ملموس زيادة عدد المشاركين والمنافسين في هذه البطولات وتطور الفرسان فنيًّا وتنظيميًّا، وهذا يشكل نجاحًا لنا في شراكتنا مع الاتحاد العماني للفروسية وتحقيقًا لأهدافنا وخططنا التطويرية، وها نحن اليوم ننظم بطولة اسطبلات الريان لقفز الحواجز والتي ستكون على مدى يومين متتاليين يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 فبراير الحالي، حيث ستقام منافسات البطولة على ميدان الفروسية بمزرعة الرحبة، كما لا بد لنا كذلك الإشادة بالتعاون الكبير والدعم الذي وجدناه من القطاع الخاص الذي هو شريك وداعم قوي في هذه البطولة، وخصوصًا في ظل هذه الظروف الراهنة والتي تعلمونها.

الإجراءات الاحترازية

وقال خالد الوهيبي: اللجنة المنظمة للبطولة تحرص كل الحرص على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية فيما يتعلق بالتباعد الجسدي للوقاية من (كوفيد- 19) حيث سيتم تعميم عدد من الإجراءات على جميع المشاركين، مشددين على ضرورة اتباع التعليمات والاحترازات الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا ومن ضمنها التباعد وارتداء الكمامة عند الوصول على مدار اليومين المتتاليين.

جوائز قيمة

وعرج خالد الوهيبي قائلًا: كما أن اسطبلات الريان رصدت جوائز قيمة لمنافسات البطولة في مختلف أشواطها وهي جوائز مجزية ومغرية للفرسان من أجل المنافسة على ألقاب هذه الأشواط، وبهذا تكون رياضة قفز الحواجز تسير في الطريق الصحيح.

نظام البطولة

وعن نظام البطولة تحدث أيمن بن أحمد الزدجالي رئيس لجنة التحكيم بالبطولة: يقدر عدد المشاركين في البطولة بأكثر من 75 فارسًا وفارسة من مختلف وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات والمراكز والمدارس الخاصة، حيث سيشاركون في مختلف الفئات وهي الجدد والفئة (د1) والفئة (د) والفئة (ج) والفئة (ب) حيث ستتضمن البطولة (16) شوطًا خلال اليومين من بينها (4) أشواط جديدة وهي تقام للمرة الأولى على مستوى السلطنة، كشوط خصص للنساء فقط وشوط للفرسان الجدد الذين يشاركون لأول مرة في المسابقات الرسمية على ارتفاع 80سم، وشوط للناشئين الأقل من (20) سنة وشوط خاص أطلقنا عليه شوط المرح وهو عبارة عن مزج الفرسان من مختلف الاسطبلات المشاركة وتشكيل فريق مكون من فارسين مع السائس الخاص بهما، ثم إجراء المسابقة بحيث يقوم الفارس الأول بقفز مجموعة من الحواجز ويكمل عليه زميله الفارس الآخر الذي يكون في فريقه، ثم يقوم السائس بعمل مهمته الموكلة على عاتقه في أقل فترة زمنية ويحتسب الفائز بأقل زمن وأقل عدد من الحواجز التي يتم إسقاطها، وهذا النوع من المسابقات ممتع وفيه قدر كبير من المرح، وكذلك إيجاد نوع من التآلف بين الفرسان والسياس المشاركين ويخرج من الروتين المعروف للمسابقات ويتضمن نوعًا من التغيير.