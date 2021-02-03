اتحاد التنس يتلقى موعدا جديدا لبطولة كأس ديفيز

فيما يواصل لاعبونا تدريباتهم اليومية

تلقى الاتحاد العماني للتنس موعدا جديدا لاقامة بطولة كأس ديفيز الدولية التي تم تأجيلها عدة مرات بسب جائحة كورونا، حيث حدد الاتحاد الدولي عاصمة تركمانستان عشق اباد لتكون المستضيفة للبطولة التي ستجمع متنخبات المجموعة الرابعة وذلك بدءا من يوم 6 من سبتمبر القادم وهي المرة الثالثة التي يجري الاتحاد الدولي تغييرات لموعد اقامة هذه البطولة حتى الآن.

ويلعب متنخبنا الوطني في المجموعة الرابعة بعد التعديل الجديد الذي طرأ على منافسات هذه المسابقة بعد كان المنتخب في المجموعة الثالثة، حيث تم دمج المجموعة وضم عدد من المنتخبات وهي منتخبات البحرين والامارات والسعودية واليمن والعراق وايران وتركمانستان وبنجلاديش وكمبوديا وجوام وكازخستان وميانمار وسنغافورة ومنغوليا وطاجكستان.

وكان الاتحاد العماني للتنس قد وضع برنامجا خاصا لمنتخبنا الوطني الاول لخوض منافسات هذه البطولة من معسكرات داخلية وخارجية الا ان جائحة كورونا حالت دون اقامة المعسكر وكذلك منافسات المسابقة على امل ان يدخل المنتخب في برنامج تدريبي خاص للبطولة خلال الفترة القادمة مع استقرار الاوضاع الصحية في مختلف دول العالم.

ومن جهة اخرى يواصل لاعبو المنتخب الوطني الاول وبقية المنتخبات الاخرى تدريباتهم اليومية على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تحت اشراف الاجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية ويخوض خلالها اللاعبون تجارب ودية مع بعضهم البعض خلال كل منتصف الاسبوع من اجل الوقوف على المستوى الفني للاعبين، حيث يشارك اللاعبون المخضرمون مع اللاعبين الناشئين والمراحل السنية وكذلك لاعبو المنتخب الاول مع بعضهم البعض بالاضافة الى تواجد لاعبات المنتخبات الوطنية من مختلف المراحل ويهدف الجهاز الفني من ذلك الى اكساب الجميع المستوى الفني المطلوب في ظل غياب الجميع عن المشاركات في البطولات الودية والدولية التي اعتاد عليها اللاعبون.

ويامل الاتحاد العماني للتنس الى اعادة نشاط المسابقات المحلية التي يقيمها من اجل ادراج لاعبي المنتخبات الوطنية في تلك المسابقات لكسب مزيد من الخبرة والاحتكاك وخاصة للاعبي المراحل السنية، حيث يدرس الاتحاد اقامة عدد من البطولات خلال الفترة القادمة مع فتح استئناف الانشطة الرياضية بشكل اوسع.