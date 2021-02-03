تأهل السيب وأهلي سداب وصحار لدور الثمانية لمسابقة درع الوزارة للكرة الطائرة

تأهلت أندية السيب وأهلي سداب وصحار لدور الثمانية من مسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب للكرة الطائرة لموسم 2020 / 2021 بعد فوز الأول على نادي عُمان بنتيجة 3 / صفر والثاني على عبري بنفس النتيجة والثالث على مجيس 3 / 1.ففي المباراة الأولى التي أقيمت بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر استطاع نادي السيب تحقيق الفوز على نادي عُمان بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل وبنقاط أشواط 25 / 19 ، 25 / 11 ، 25 / 16 ، وكانت بداية الشوط الأول قوية لنادي عُمان إلى النقطة السابعة مع تأخر السيب بفارق 4 نقاط إلا أن السيب سرعان ما عاد إلى المباراة وفرض سيطرته وتقدَّم حتى أنهى الشوط بنتيجة 25 / 19.ودخل السيب الشوط الثاني بقوة عازمًا على تحقيق الفوز ولم يعطِ نادي عُمان مجالاً للتقدُّم من بداية الشوط فارضًا أسلوبه ومتقدّمًا طوال الشوط ليُنهي الشوط بنتيجة 25 / 11 وفي الشوط الثالث واصل السيب فرض سيطرته متقدّمًا بنتيجة 7 / صفر ليتدخّل مدرّب نادي عُمان حمود الحارثي لطلب وقت مستقطع إلا أنّ السيب عزّز تقدّمه ليفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25/16 وبذلك يصعد نادي السيب لدور الثمانية ليقابل نادي صلالة يوم الثلاثاء المقبل الساعة ٤ عصرا بصالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.وفي المباراة الثانية التي أقيمت بصالة المجمع الرياضي بصحار تمكّن نادي صحار من الفوز على نادي مجيس بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وبنقاط أشواط 25 / 12 ، 23 / 25 ، 25 / 13 ، 25 / 19 وانتهى الشوط الأول بتقدُّم صحار بنتيجة 25 / 12 وفي الشوط الثاني ظهر مجيس بمستوى مُغاير عن الشوط الأول حيث استطاع الفوز بنتيجة 25 / 23 إلا أنّ صحار تدارك الموقف في الشوط الثالث من جديد ليحقق الفوز بنتيجة 25/13ويواصل تقدّمه لينهي المباراة من خلال فوزه بالشوط الرابع بنتيجة 25 / 19 .وبذلك يتأهل نادي صحار لدور الثمانية لملاقاة نادي أهلي سداب، حيث ستُقام هذه المباراة الثلاثاء المقبل في الساعة الرابعة عصرا بصالة المجمع الرياضي بصحار.أما في المباراة الثالثة فتمكّن نادي أهلي سداب من الفوز على نادي عبري بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، وقدّم أهلي سداب مستوى جيدًا مكّنه من الفوز في الشوط الأول بنتيجة 25 / 16، وواصل تقدّمه ليُنهي الشوط الثاني بنتيجة 25 / 14 وحاول نادي عبري العودة للمباراة إلا أن أهلي سداب تمكّن من الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25 / 15 وبذلك يصعد أهلي سداب لدور الثمانية ليقابل نادي صحار يوم الثلاثاء المقبل الساعة الخامسة والنصف مساء بصالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.