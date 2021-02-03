اليوم مباراتين في الأدوار التمهيدية لبطولة كأس جلالة السلطان للهوكي

تقام اليوم مباراتين في ضمن مباريات الأدوار التمهيدية لبطولة كأس جلالة السلطان للهوكي ففي المجموعة الثانية ” محافظة ظفار ” يلتقي صلالة مع ظفار في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الترتان بمجمع السعادة والمباراة الثانية في المجموعة الثالثة للاندية محافظتي مسقط والداخلية يلتقي فيها مسقط مع نزوى في الساعة السابعة مساء بملعب الترتان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وتسعى جميع الأندية في مباراتي اليوم الى الإبقاء على الحظوظ كاملة من أجل التأهل للأدوار النهائية ودخول مباريات الدور التمهيدي الثاني في مركز متقدم في ظل وجود حامل اللقب النصر متصدر المجموعة.وقد اقيمت يوم امس الاول مباراتين ففي المباراة الاولى فاز صحار على مجيس 3 / 2 في منافسات المجموعة الأولى في المباراة التي أقيمت بالمجمع الرياضي بصحار ضمن مباريات الأدوار التمهيدية لبطولة كأس جلالة السلطان للهوكي وفي المجموعة الرابعة تغلب بوشر على قريات بستة أهداف نظيفة بمجمع السلطان قابوس الرياضي.

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