عقد مجلس إدارة الاتحاد العُماني للسباحة أمس بمقره بمبنى اللجنة الأولمبية العُمانية والاتحادات الرياضية اجتماعه الدوري الأول لهذا العام برئاسة طه بن سليمان الكشري رئيس مجلس ادارة الاتحاد وبحضور أعضاء المجلس و استهل رئيس الاتحاد الاجتماع بكلمة رحب فيها بأعضاء مجلس الإدارة شاكرًا تلبيتهم الدعوة لحضور الاجتماع، ثم أشار في كلمته إلى النتائج الإيجابية الطموحة التي حققها السباح الواعد عيسى بن سمير العدوي عبر مشاركاته المتعددة في البطولات التي أقيمت في اليابان خلال العام الماضي وآخرها البطولة التي حقق من خلالها ارقاما قياسية جيدة ونقل لهم ما دار في اتصاله مع مدربه العام في جامعة تشيكيو يونيفيرستي التي يواصل بها عيسى دراسته الجامعية وتدريباته مع الجهاز الفني المتخصص بالجامعة، حيث أشاد المدرب بمستواه الفني وأرقامه النوعية الجديدة التي حققها على المستوى الشخصي خاصة في بطولة مي سوزوكا التي أقيمت في اليابان بتاريخ 17 يناير 2021م كما قرر المجلس تحديد 18 مارس موعدا لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بالاضافة الى اعتماد التقارير المقدمة من قبل اللجان العاملة مع المنتخبات الوطنية والمدربين والمسابقات والوضع المالي للاتحاد وغيرها من المواضيع الاخرى .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد السباحة يشيد بنتائج العدوي ويحدد 18 مارس موعدا لاجتماع الجمعية العمومية العادية في اجتماعه الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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