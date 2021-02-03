الكاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي الفريق في دوري أبطال أفريقيا

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نادي الزمالك بموعد مباراتي مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي في الجولتين الأولى والثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وتقرر أن يلتقي الفريق الأبيض مع مولودية الجزائر في 12 فبراير الجاري باستاد القاهرة وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
ويدير المباراة طاقم إثيوبي يديره باملاك تيسيما ويعاونه كينيدي موسى وتيميسيجين أباكو.
وسيلتقي الزمالك مع تونجيث بطل السنغال في الـ23 من شهر فبراير الجاري في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة في ملعب لات ديور.
ويدير المباراة طاقم تحكيم من بوروندي بقيادة باسيفيك ندابيهاوينيمانا ويعاونه كل من جوستاف باجوما وايرفيه كاكونزي.
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