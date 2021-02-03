شاهد.. محمد الشناوي: دعم جماهيرنا وروح الأهلي سلاحنا أمام الدحيل

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمباراة الدحيل القطري المقرر إقامتها غدًا، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وأوضح الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عقد بنظام الفيديو كونفرانس: «لدينا أحلام كبيرة وسعداء بالوجود في كبرى البطولات العالمية على مستوى الأندية، وهو أمر يدعو إلى الفخر الشديد».

وأضاف أن لاعبي الأهلي لديهم إصرار شديد على تقديم عروض مميزة للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد الجماهير في كل مكان.

وأشار الشناوي إلى أن دعم جماهير الأهلي غدًا في الملعب وأيضًا روح الفانلة الحمراء سيكونان خير عون للجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق الفوز على الدحيل.

وأضاف: «متشوقون جدا للعب من جديد أمام جماهيرنا في الملعب، وأرى أن الجميع لديه رغبة قوية في تحقيق الفوز وعبور المحطة الأولى في كأس العالم للأندية بنجاح».