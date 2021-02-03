شاهد.. محمد الشناوي: دعم جماهيرنا وروح الأهلي سلاحنا أمام الدحيل

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمباراة الدحيل القطري المقرر إقامتها غدًا، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
وأوضح الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عقد بنظام الفيديو كونفرانس: «لدينا أحلام كبيرة وسعداء بالوجود في كبرى البطولات العالمية على مستوى الأندية، وهو أمر يدعو إلى الفخر الشديد».
وأضاف أن لاعبي الأهلي لديهم إصرار شديد على تقديم عروض مميزة للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد الجماهير في كل مكان.
وأشار الشناوي إلى أن دعم جماهير الأهلي غدًا في الملعب وأيضًا روح الفانلة الحمراء سيكونان خير عون للجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق الفوز على الدحيل.
وأضاف: «متشوقون جدا للعب من جديد أمام جماهيرنا في الملعب، وأرى أن الجميع لديه رغبة قوية في تحقيق الفوز وعبور المحطة الأولى في كأس العالم للأندية بنجاح».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. محمد الشناوي: دعم جماهيرنا وروح الأهلي سلاحنا أمام الدحيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.