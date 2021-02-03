الرياضة

شاهد.. موسيماني: جاهزون لمواجهة الدحيل.. وسنقاتل لتحقيق أحلام جماهيرنا

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أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالعودة من جديد للظهور في كأس العالم للأندية، من خلال قيادة النادي الأهلي بطل قارة إفريقيا.

وأوضح في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عقد بنظام الفيديو كونفرانس: «وصلنا إلى هنا لأننا أبطال قارة إفريقيا، ولدينا ثقة شديدة في أنفسنا ولاعبينا، ونتطلع إلى تحقيق أفضل مستويات في البطولة».

وأضاف: «لدينا روح وعزيمة ولن نخرج من ملعب المباراة إلا ونحن راضون تماما عما سنقدمه لجماهيرنا العظيمة في كل مكان، كما أننا نتطلع إلى إسعاد جماهيرنا التي تدعمنا بقوة في جميع المناسبات».

وأكد المدير الفني للأهلي أن فريقه يكن كامل الاحترام لفريق الدحيل القطري، خاصة أنه فريق قوي ويملك عناصر مميزة، كما أنه نجح في تحقيق لقب بطولة الدوري القطري، كما أنه سيلعب المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، فضلًا عن كونه يمتلك لاعبين أجانب على أعلى مستوى.

وشدد موسيماني على أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، في الوقت الذي شدد فيه على ثقته في لاعبي الأهلي، وتعهد بتقديم أفضل ما يمكن لتحقيق طموحات الجماهير.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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