بيراميدز يواصل السقوط ويخسر من إنبي 2-3 فى مباراة مثيرة

حقق فريق إنبي فوزا مثيرا علي بيراميدز بثلاثه أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب بتروسبورت فى الجولة الحادية عشرة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .
افتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 7 عن طريق محمود وادي من تسديدة صاروخية فتسكن الشباك علي الفور ، معلنا الهدف الاول لـفريقه .
وبعد مراجعة حكم المباراة محمود ناجي لتقنية الفار أمر باحتساب ركلة جزاء لصالح فريق إنبي بعد لمسة يد على عمر جابر داخل منطفة الجزاء، وينجح رامي صبري بإدراك هدف التعادل فى الدقيقة 45 .
وأضاف إنبي الهدف الثاني فى الدقيقة 47 ، بعدما جاءت كرة عرضية من مصطفى دويدار من جهة اليسار قابلها جون أوكويي إيبوكا بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت الشباك.
وأشهر حكم المباراة بطاقة الصفراء لـ رمضان صبحي ، وهو يجلس علي مقاعد البدلاء لإعتراضة علي قرارات الحكم .
وتمكن إنبي من تسجيل الثالث فى الدقيقة 49 ، بعد انفراد تام بالمرمى من دينوبيتر جودي اتبعه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.
وجاء هدف بيراميدز الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق ديجو رولان المهاجم الاورجواني الجديد بعد خطأ فادح من دفاع إنبي .
وبهذه النتيجة يطيح إنبي بفريق بيراميدز من المركز الخامس ليحتله الفريق البترولي برصيد 16 نقطة ، بينما يتجمد ويتراجع بيراميدز الي المركز السادس برصيد 15 نقطة .
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