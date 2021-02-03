ريال مدريد يعلن إصابة هازارد واحتمالية غيابه شهرا

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعبه البلجيكي إيدين هازارد في تدريبات الفريق أمس.
ونشر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه إصابة هازارد في عضلة الفخذ المستقيمة من ساقه اليسرى على أن تستمر عملية تقييم شفائه في الفترة المقبلة.
وبحسب التقارير الصحفية، فإن إصابة هازارد من المرجح أن تبعده عن الملاعب لمدة شهر، وقد يغيب عن مباراة ريال مدريد أمام أتالانتا في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وعانى ريال مدريد من كثرة إصابات هازارد منذ انضمامه للفريق عام 2019، وكانت آخر إصابة لـ هازارد في شهر نوفمبر الماضي أمام ألافيش في الدوري الإسباني.
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