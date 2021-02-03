تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سموحة بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي، بقيادة البوسني دراجان يوفيتش، عن التشكيل الأساسي لمواجهة فريق سموحة في المباراة التي تجمع بين الفريقين بعد قليل على ملعب ستاد الاسماعيلية من مسابقة الدوري العام.

في حراسة المرمى:- محمد صبحي

في خط الدفاع:- محمود البدري و محمد هاشم و محمد عمار ومحمود دونجا ومحمد صادق واري بابل

خط الهجوم :- محمد الشامي و فخر الدين بن يوسف.