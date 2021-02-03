الدوري الإنجليزي.. محرز يقود هجوم السيتي أمام بيرنلي

أعلن جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل مواجهة مضيفه بيرنلى، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب " تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كالآتي: في حراسة المرمى: إيدرسون خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبين دياز، جون ستونز، إيمريك لابورت خط الوسط: رودريجو، إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا خط الهجوم: رياض محرز ، رحيم ستيرلنج ، جابريال خيسوس

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