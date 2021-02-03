نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي الفريق في دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخطر الإتحاد الافريقي لكرة القدم كاف نادي الزمالك بموعد مباراتي القلعة البيضاء ضد فريق نادي مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي في الجولة الأولى والثانية لحساب مباريات دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري.

وتقرر أن يلتقي الفريق الأبيض مع نظيره الجزائري يوم الثاني عشر من شهر فبراير الجاري على ملعب إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة ويديرها الأثيوبي باملاك تسيميا.

فيما يخوض أبناء البرتغالي جيمي باتشيكو مباراة تونجيت السنغالي يوم الثالث والعشرين من الشهر ذاته على ملعب إستاد لات دبور في تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة ويديرها تحكميماً الحكم الدولي البوروندي باسيفيك ندابيهاوبنيامنا.