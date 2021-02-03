نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري لمواجهة الدحيل القطري يوم غداً الخميس لحساب مباريات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتى الحادي عشر من شهر فبراير الجاري.

ومن المُنتظر ان يدخل نادي الاهلي المباراة بالتشكيلة التالية :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : علي معلول ، أيمن أشرف ، بدر بانون ، محمد هاني.

خط الوسط : عمرو السولية ، حمدي فتحي.، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ، محمد شريف.

في المقابل يخوض الفريق القطري اللقاء بالأسماء الآتية :-

حراسة المرمى : صالح زكريا.

خط الدفاع : إسماعيل محمد ، مهدي بن عطية ، أحمد ياسر ، سلطان البريك.

خط الوسط : لويز مارتن ، علي كريمي ، أدميلسون ، دودو.

خط الهجوم : المعز علي ، مايكل ألونجا.