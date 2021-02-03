نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يسقط بيراميدز 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أنبي من تحقيق الفوز علي ضيفه فريق نادي بيراميدز بثلاثه أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم بيراميدز أولاً عن طريق نجمه محمود وادي في الدقيقه 7 قبل أن يعدل أنبي النتيجة و يتعادل عن طريق رامي صبري من ركلة جزاء، و أضاف جون اوكويي الهدف الثاني لفريقه أنبي في الدقيقه 47 ، وسجل دينوبيتر جودي الهدف الثالث لفريقه ليعمق من جراح بيراميدز في الدقيقه 48 قبل أن يقلص الفارق ديجو رولان في أول مشاركة مع الفريق، ويسجل الهدف في الدقيقه 67 من زمن الشوط الثاني، لتستمر محاولات بيراميدز لتعديل النتيجة و البحث عن هدف التعادل لكن دفعات أنبي تتصدي لهجمات بيراميدز و تقاتل من أجل الفوز، لتنتهي المباراة بفوز أنبي بثلاث أهداف مقابل هدفين.

بهذا الفوز يرفع أنبي رصيده من النقاط إلى النقطة السادسة عشر ليرتقي إلى المركز الخامس فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة الخامسة عشر في المركز السادس .