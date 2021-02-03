نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يستعيد راموس قبل موقعة هويسكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كانت عودة قائد ومدافع ريال مدريد، سرجيو راموس، من أبرز المستجدات في مران فريقه الأربعاء، ما يشير إلى إمكانية لحاقه بمواجهة أويسكا المقررة السبت المقبل في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد عودة مدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، منذ 24 ساعة عقب تعافيه من كوفيد-19، تأتي الآن عودة راموس بعد غياب استمر لقرابة الشهر بسبب آلام في الركبة.

وبدأت جلسة المران التي ضمت العديد من لاعبي الرديف، بتمرينات تنشيط بالكرة وبدونها، وبعدها بدأ العمل على تدريبات الاستحواذ والضغط واللعب التكتيكي، قبل الانتهاء بمباراة مصغرة.

أما داني كارباخال ولوكاس فاسكيز ورودريجو وفيديريكو فالفيردي، فأجروا تدريبات خاصة داخل المنشآت وعلى العشب، في حين لا يزال ناتشو معزولا نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كما تدرب البلجيكي إيدن هازارد بشكل طبيعي، بعدما كان قد أجرى تدريبات خاصة داخل المنشآت في التدريب الماضي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بالليغا خلف برشلونة الوصيف بنفس عدد النقاط مع فارق الأهداف لصالح "البرسا"، وكليهما بفارق عشر نقاط عن أتلتيكو المتصدر مع مباراة أقل منهما.