نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يعلن تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة بيرنلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي التي تستعد لمواجهة فريق نادي بيرنلي لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاءت تشكيلة السيتي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : إيديرسون.

خط الدفاع : كانسيلو ، ستونز ، دياز ، لابورت.

خط الوسط : رودريجو ، جوندوجان ، محرز ، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم : ستيرلينج ، جيسوس.

وقبل المباراة يحتل فريق نادي مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 44 نقطة فيما يحتل بيرنلي المركز الخامس عشر برصيد إثنين وعشرين نقطة.