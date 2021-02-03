نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس مسؤولو نادي بيراميدز إقالة الأرجنتيني رودولفو أورابارينا من منصبه بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق اليوم في مباراته ضد إنبي.

وتلقى بيراميدز الخسارة في مباراة اليوم أمام مضيفه إنبي بهدفين مقابل ثلاثة والتي أقيمت على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويقدم بيراميدز مستويات متراجعة في الموسم رغم تواجد أكثر من عنصر مميز في صفوف الفريق السماوي.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد 11 مباراة خاضها هذا الموسم.