نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام البدري: الأهلي لديه الخبرة فى مونديال للأندية.. ووجود الخطيب يساعد الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على وجود دوافع كبري للنادي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من 4 فبراير وحتي 11 من نفس الشهر.

وقال حسام البدري:" الأهلي لديه دوافع قوية ودوافع تتماشي مع البطولة والتي تعتبر أقوي بطولة علي مستوي الاندية قاريًا والأهلي لديه خبرات كبيرة سواء علي مستوي الادارة الحالية برئاسة كابتن محمود الخطيب الذي تواجد مع الاهلي من قبل في كاس العالم للاندية وهذا يعتبر مرجع للاعبيين أو الجهاز الفني كما يتواجد بعض أعضاء مجلس الادارة مثل خالد مرتجي وخالد الدرندلي وذلك سيساعد الاهلي كثيرًا من حيث التنظيم أو الحذر الذي تحتاجه بعض الفرق في بطولة قوية وكبيرة مثل كأس العالم للاندية".

وأضاف البدري:" كما يوجد بعض اللاعبين مثل وليد سليمان وسعد سمير تواجدوا من قبل في هذه البطولات ولهم دور كبير مع اللاعبيين من حيث التأهيل النفسي والمعنوي بالرغم انه بشكل كبير لن يشاركوا في الملعب".

وتابع:" البطولة هامة جدًا للنادي الاهلي وتعتبر مباراة الدحيل القطري هي التعبير الحقيقي عن حجم وإسم الاهلي إفريقيًا وعربيًا واتمني فوز الأهلي ووصوله الي أبعد مكان في البطولة ".

وأتم:" أعرف إحساس الفوز في مثل هذه البطولات حيث انني شاركت مع النادي الاهلي ثلاثة مرات في كأس العالم للأندية سواء كمدرب عام أو مدير فني واتمني كل التوفيق النادي الأهلي".