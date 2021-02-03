غدا انطلاق منافسات الدور الثالث لمسابقة درع الوزارة لكرة اليد

تنطلق غدا الجمعة منافسات الدور الثالث لمسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب العاشرة لكرة اليد للموسم الرياضي 2020 / 2021 حيث يلتقي في المباراة الأولى صلالة مع الشباب في الساعة الثالثة عصرا على ملعب مجمع السعادة ويلعب نادي عمان مع قريات في الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ويتبارى مجيس مع مسقط في الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرياضية بمجمع صحار الرياضي وتختتم مباريات هذا الدور بلقاء يجمع السويق مع اهلي سداب في الساعة السادسة مساء على ملعب مجمع الرستاق وتُلعب مباريات الدور الثالث بنظام خروج المغلوب وفي حال انتهت المباراة بالتعادل سيتم تطبيق المادة (2-2) من قانون اللعبة بتمديد المباراة إلى أشواط إضافية، وتلعب الأندية الأربعة التي تتأهل لمباريات الدور قبل النهائي بطريقة الذهاب والإياب، وفي حال التعادل سيطبق نظام ولوائح لجنة المسابقات وتسمح المسابقة للاعبي النادي من فئة الشباب المشاركة في المباريات.

ولقد اعدت الأندية المتأهلة الى هذا الدور العدة من أجل خطف بطاقة الصعود الى المربع الذهبي للمسابقة خاصة وأندية السيب ونادي عمان ومسقط واهلي سداب تأهلت الى هذا الدور مباشرة ولم تخض اي مباراة في الدورين الاول والثاني كونها اصحاب المراكز الأربعة الاولي في الموسم الماضي بالمسابقة كذلك يعد هذا أول ظهور لها في هذا الموسم كون دوري الدرجة الاولى سوف ينطلق يوم 26 فبراير الجاري بمشاركة 6 اندية وهي صلالة ومجيس واهلي سداب و مسقط ونادي عمان والسيب .

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