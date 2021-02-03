الشعب يفوز على الجيل في بطولة الملتقى الشتوي

الشعب يفوز على الجيل في بطولة الملتقى الشتويفاز فريق شعب صنعاء على فريق شباب الجيل من الحديدة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم في افتتاح الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في بطولة كرة القدم بملتقى الوحدة الشتوي الرابع.

افتتح الشعب التسجيل في الدقيقة الثامنة عن طريق اللاعب عصام بلطه، وأدرك يوسف سلطان التعادل للجيل في الدقيقة 65 من الشوط الثاني، ليعود الشعب للتقدم سريعا بعدها بدقيقتين بهدف ثان من إمضاء علاء الصهباني.

وفي إطار المجموعة نفسها انتهت المباراة الثانية التي جمعت الشرطة واتحاد إب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الشرطة إلى أربع نقاط متقدما للمركز الثالث كما تقدم الشعب إلى المركز الخامس بثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن شباب الجيل الرابع، فيما حصد الاتحاد أول نقطة في رصيده في المركز السادس قبل الأخير.