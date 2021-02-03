وأضاف حبيب: كان من الأفضل استمرار جدول الدورى كما هو ولعب لقاء الكأس الثلاثاء ولكن فى كل الحالات نحن مستعدون للقاء وأعيننا على دور الـ32 حتى نسطر تاريخا جديدا بصعود اول فريق من القسم الرابع فى تاريخ كأس مصر لهذا الدور ولدينا من الإمكانيات البدنية والمهارية والفنية للاعبين والجهاز الفني ما يؤهلنا لاستكمال المسيرة رغم أن المنافس ملوى فريق جيد للغاية ومتصدر مجموعته بالقسم الثالث ونحترمه وتابعنا اللقاء الأخير لهم امس أمام القوصية الذى فاز فيه ملوى بضربات الترجيح .
اقرأ أيضا :
وأضاف ان لقاء الكأس يغيب فيه4 بين الإصابة والايقاف.. للإصابة يغيب محمد كيتو هداف الفريق بالدورى والكاس وحسام عبد الباقى وعباس صابر وللايقاف كابتن الفريق طارق فضل لحصوله على ثلاثة إنذارات .
من ناحية اخرى يخوض لاعبو لاڤيينا تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة عصام عيد آخر تدريباته على استاد الاسيوطى الثانية ظهر غد الخميس قبل أن يتجه الفريق بعدها إلى محافظة المنيا للمبيت هناك فى فندق يبتعد عن ملعب اللقاء بـ45 كيلو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المدير الرياضي لنادي لاڤيينا: جاهزون لمواجهة ملوي في الكأس رغم الإصابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.