المدير الرياضي لنادي لاڤيينا: جاهزون لمواجهة ملوي في الكأس رغم الإصابات

أعرب وائل حبيب المدير الرياضى لنادى لاڤيينا عن اندهاشه من قرار اتحاد الكرة المفاجئ بخوض لقاء دور الـ64 لكأس مصر أمام فريق ملوى على ملعب الاخير يوم الجمعة القادم مع تأجيل لقاء الدورى الذى كان محددا له الجمعة إلى الثلاثاء.

وأضاف حبيب: كان من الأفضل استمرار جدول الدورى كما هو ولعب لقاء الكأس الثلاثاء ولكن فى كل الحالات نحن مستعدون للقاء وأعيننا على دور الـ32 حتى نسطر تاريخا جديدا بصعود اول فريق من القسم الرابع فى تاريخ كأس مصر لهذا الدور ولدينا من الإمكانيات البدنية والمهارية والفنية للاعبين والجهاز الفني ما يؤهلنا لاستكمال المسيرة رغم أن المنافس ملوى فريق جيد للغاية ومتصدر مجموعته بالقسم الثالث ونحترمه وتابعنا اللقاء الأخير لهم امس أمام القوصية الذى فاز فيه ملوى بضربات الترجيح .

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وأضاف ان لقاء الكأس يغيب فيه4 بين الإصابة والايقاف.. للإصابة يغيب محمد كيتو هداف الفريق بالدورى والكاس وحسام عبد الباقى وعباس صابر وللايقاف كابتن الفريق طارق فضل لحصوله على ثلاثة إنذارات .

من ناحية اخرى يخوض لاعبو لاڤيينا تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة عصام عيد آخر تدريباته على استاد الاسيوطى الثانية ظهر غد الخميس قبل أن يتجه الفريق بعدها إلى محافظة المنيا للمبيت هناك فى فندق يبتعد عن ملعب اللقاء بـ45 كيلو.