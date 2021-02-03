تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي سموحة من تسجيل الهدف الاول في مرمى الاسماعيلي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

منح محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي هدية لعبد الكبير الوادي لاعب سموحة، ومرر له الكرة بطريقة خاطئة، وسددها الوادي دون تردد ليتقدم لفريقه بالهدف الأول.

بدأ الفريقان المباراة بحماسة شديدة وحاول سموحة مباغتة دفاع الإسماعيلي في الدقائق الأولى من المباراة ولكن كانت الدفاعات حازمة. واشتعلت المباراة مبكرًا حتى تلقى محمد الترهوني لاعب سموحة البطاقة الصفراء الأولى في أول 15 دقيقة من المباراة. وفي الدقيقة 24 من عمر المباراة كانت هي الأخطر من هجوم سموحة، أحدثت ذعرًا شديدًا على محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي. مرر عبد الكبير الوادي ركلة ركنة رائعة ويستقبلها مصطفى فتحي من بين دفاعات الإسماعيلي ولكن مرت الكرة من فوق المرمى. وجاء تشكيل الاسماعيلي على النحو التالي: في حراسة المرمى:- محمد صبحي في خط الدفاع:- محمود البدري و محمد هاشم و محمد عمار ومحمود دونجا ومحمد صادق واري بابل خط الهجوم :- محمد الشامي و فخر الدين بن يوسف

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطأ فادح من حارس الإسماعيلي يمنح سوحة التقدم بالهدف الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.