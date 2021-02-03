شوبير يثير الجدل بشأن بيراميدز بعد السقوط أمام إنبي

وواصل بيراميدز عروضه السيئة بمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروى الجارى بعد تلقيه هزيمة جديدة بالبطولة عقب خسارته أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما بالجولة الـ 11 من البطولة وهو الأمر الذى أدى إلى تجميد رصيد بيراميدز عند 15 نقطة محتلا بها المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز .

وأصبح الفريق السماوى وفقا لمؤشراته فى الجولات الماضية من مسابقة الدوري الممتاز بعيدا بشكل كبير عن دائرة المنافسة فى مسابقة الدوري الممتاز خاصة بعد فقده العديد من النقاط .

وشهدت الجولات الماضية من مسابقة الدوري تخبط كبير على مستوى النتائج بالنسبة لبيراميدز ، فالفريق لم يحقق سوي 3 انتصارات فقط من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن بمسابقة الدوري بالإضافة إلى خسارته فى مباراتين بجانب تعادله فى 6 مباريات وهو ما يشير إلى أن الفريق يقترب من الخروج من دائرة المنافسة على لقب الدوري .

وكان بيراميدز أجرى عددا من الصفقات القوية خلال الفترة الماضية مثل رمضان صبحي وأحمد فتحى وأحمد الشيخ والأوروجويانى رولان وأسامة جلال وأحمد سامى بالإضافة إلى التعاقد مع المدرب الأرجنتينى أروبارينا أملا فى المنافسة على البطولات المختلفة .