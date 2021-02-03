الرياضة

ليفربول يستبعد 3 لاعبين من قائمته الأوروبية ويضم الوافدين الجدد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الموقع الرسمي لليويفا، عن التغييرات التي أجراها فريق ليفربول، في قائمته بدوري أبطال أوروبا.

 

ووفقًا للموقع الرسمي لليويفا، فإن ليفربول أضاف لقائمته، بن ديفيز وأوزان كاباك وناثانيل فيليبس.

 

وكان الريدز تعاقد مع بن ديفيز وكاباك في الميركاتو الشتوي المنصرم، بينما عاد فيليبس إلى ليفربول في الصيف الماضي عقب إعارة مع شتوتجارت.

 

واستبعد ليفربول من قائمته، هارفي إليوت وجويل ماتيب وتاكومي مينامينو.

 

ورحل إليوت ومينامينو عن الريدز، على سبيل الإعارة إلى بلاكبيرن وساوثهامبتون على الترتيب، بينما تعرض ماتيب لإصابة ستبعده عن المباريات حتى نهاية الموسم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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