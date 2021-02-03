نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يستبعد 3 لاعبين من قائمته الأوروبية ويضم الوافدين الجدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الموقع الرسمي لليويفا، عن التغييرات التي أجراها فريق ليفربول، في قائمته بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا للموقع الرسمي لليويفا، فإن ليفربول أضاف لقائمته، بن ديفيز وأوزان كاباك وناثانيل فيليبس.

وكان الريدز تعاقد مع بن ديفيز وكاباك في الميركاتو الشتوي المنصرم، بينما عاد فيليبس إلى ليفربول في الصيف الماضي عقب إعارة مع شتوتجارت.

واستبعد ليفربول من قائمته، هارفي إليوت وجويل ماتيب وتاكومي مينامينو.

ورحل إليوت ومينامينو عن الريدز، على سبيل الإعارة إلى بلاكبيرن وساوثهامبتون على الترتيب، بينما تعرض ماتيب لإصابة ستبعده عن المباريات حتى نهاية الموسم.