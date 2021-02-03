نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيدال ينفجر غضباً من كونتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق التشيلي أرتورو فيدال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أنتر ميلان كلمات غاضبة للغاية خلال مواجهة النيراتزوري ضد يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بحق مدربه أنطونيو كونتي.

وقالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن فيدال كان غاضباً فور إستبداله وعقب مغادرة الملعب ردد دائماً 22 دائماً هو من يتم إستبداله وذلك في إشارة أن أن كونتي دائماً ما يقوم بإستخراجه من اللقاء.

يُذكر أن فيدال حصل على البطاقة الصفراء الثانية له في خسارة فريقه يوم أمس من يوفنتوس بهدف مقابل هدفين الأمر الذي يجعله يغيب عن مواجهة الإياب يوم الثلاثاء القادم على ملعب أليانز ستاديوم.