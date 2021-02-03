نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على معلق مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق أحداث منافسات بطولة كأس العالم للأندية غدًا الخميس، الموافق 4 فبراير الجاري، في العاصمة القطرية "الدوحة"، بمشاركة أبطال الاتحادات القارية الستة، وتستمر البطولة حتى الحادي عشر من الشهر الحالي.

و يلتقي الأهلي المصري (بطل إفريقيا) مع الدحيل القطري (ممثل الدولة المستضيفة) غدًا الخميس، في تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، في الدور الثاني من منافسات كأس العالم.

وستذاع مباراة الأهلي مع الدحيل القطري عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الرياضية الناقل الرسمي لمباريات بطولة كأس العالم للأندية، حيث ستنقل المباراة عبر قناة Bein Sports HD1 المشفرة، و قناة Bein Sports HD المفتوحة، كما ستذاع المباراة عبر قنوات الكأس القطرية المشفرة.

واختارت شبكة قنوات بي إن سبورتس المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي للتعليق على مباراة الأهلي والدحيل القطري غدًا الخميس، وذلك بعدما قررت الشبكة القطرية تعيين معلق محايد للتعليق على المباراة بدلًا من نقل المباراة على قناتين صوتيتين مختلفتين.

بينما سيتولي المعلق خليل البلوشي التعليق على مباراة الأهلي والدحيل عبر قناة الكأس القطرية المشفرة.

الجدير بالذكر أن المتأهل من مباراة الأهلي والدحيل القطري، سوف يصطدم في الدور النصف نهائي للمونديال بفريق بايرن ميونيخ الألماني يوم 8 فبراير.