نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم غزل المحلة: الفوز على الزمالك سيصنع الفارق معنا.. ومتعب مثلي الأعلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عبده يحيى مهاجم غزل المحلة إن فريقه لن يكون ضيفا خفيفا على الدوري، ويستهدف البقاء في المسابقة في الموسم الحالي والوصول لمركز جيد في ترتيب المسابقة نهاية الموسم.

وشارك عبده يحيى في فوز فريقه على الزمالك أمس بهدفين لهدف، حيث سجل هدف المحلة الأولى في شباك الحارس محمد أبوجبل.

وأضاف في تصريحات صحفية أن البداية المتذبذبة مطلع الموسم كان سببها وجود عدد كبير من اللاعبين لم يشاركوا من قبل في الدوري الممتاز، ولكن الآن الأمور أصبحت أفضل.

وأشار عبده يحيى إلى أن فريقه تأثر بإصابة عدد كبير منه بفيروس كورونا مطلع الموسم إلى جانب المدير الفني ولكن الآن أصبحت الأمور تسير بشكل جيد.

وتطرق عبده يحيى للحديث عن فوز فريقه أمس على الزمالك بالقول: "لفوز بمباراة الأمس مثل أي لقاء وهو بـ3 نقاط لكنه سيصنع الفارق مع الفريق بشكل معنوي في المواجهات المقبلة ويجعلنا أكثر رغبة في حصد مزيد من النقاط".

وعن مثله الأعلى أكد أن عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق هو مثله الأعلى والكثير يشبهه به منذ الصغر وهو أمر يسعده بلا شك.

واختتم حديثه بأن مركزه الأصلي في الملعب هو رأس حربة لكنه يشارك مع غزل المحلة في مركز الجناح ويجيد اللعب في كلا المركزين.