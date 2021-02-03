انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة بين سبورت المفتوحة 2021 علي النايل سات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تضاعف حجم البحث لمشجعي كرة القدم المصرية عُشاق الساحرة المستديرة، وخاصة جمهور نادي القرن على تردد قناة بين سبورت المفتوحة على قمر نايل سات، خاصة بعدما أعلن مسئولو شبكة بي إن سبورت نبأ إذاعة مباراة الأهلي مجانًا عبر القنوات المفتوحة.

وحصل النادي الأهلي على بطولة دوري أبطال إفريقيا في شهر نوفمبر من العام المُنصرم، بعدما فاز على غريمه التقليدي نادي الزمالك، ويخوض الأهلي المصري المباراة الأولي في كأس العالم للأندية أمام الدحيل القطري.

ويمكن لمحبي ومشاهدي كرة القدم في العالم العربي معرفة تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة المباراة بسبب الظروف الراهنة من منع التجمعات حفاظاً على صحة المشجعين، وتنفيذاً للإرشادات الصحية العالمية.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

أخذت إدارة beIN Sports في الاعتبار الوضع الحالي لفيروس كورونا المستجد “Covid-19” من خلال الإسراع في الإعلان عن قرار إذاعة المباراة مجانا عبر القناة المفتوحة وعبر البث المباشر علي الإنترنت أيضًا، بهدف المساعدة في تقليل الازدحام المروري في المقاهي والأماكن العامة أثناء المباراة وخاصة فى المدن المصرية، فمن المعروف أن الكثير مهوس بمتابعة المباريات الرياضية، وتم إعلان تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات كالتالي:

القمر: النايل سات.

التردد: 12765 أو 11054

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK.

القمر الصناعي: سهيل سات 26 شرق

التردد: 11547 أو 11566

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅔.

إشارة ارسال البث: DVB–S2.

معدّل تردد الموجة: 8PSK.

وفي الختام لقد عرضنا لكم تردد قناة بين سبورت المفتوحة الاخبارية من النايل سات، والتي تعد من القنوات الأشهر في متابعة كافة المباريات الرياضية، والأحداث الرياضية الهامة.