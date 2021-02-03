مصطفى فتحي يقود سموحة لفوز ثمين على الإسماعيلي 2 - 0 في الدوري

انتهت أحداث المباراة التي جمعت فريقي الإسماعيلي وسموحة بفوز الفريق السماوي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الفريقان المباراة بحماسة شديدة وحاول سموحة مباغتة دفاع الإسماعيلي في الدقائق الأولى من المباراة ولكن كانت الدفاعات حازمة.

واشتعلت المباراة مبكرًا حتى تلقى محمد الترهوني لاعب سموحة البطاقة الصفراء الأولى في أول 15 دقيقة من المباراة.

وفي الدقيقة 24 من عمر المباراة كانت هي الأخطر من هجوم سموحة، أحدثت ذعرًا شديدًا على محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي.

مرر عبد الكبير الوادي ركلة ركنية رائعة واستقبلها مصطفى فتحي من بين دفاعات الإسماعيلي ولكن مرت الكرة من فوق المرمى.

منح محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي هدية لعبد الكبير الوادي لاعب سموحة، ومرر له الكرة بطريقة خاطئة، وسددها الوادي دون تردد ليتقدم لفريقه بالهدف الأول.

وفي شوط المباراة الثاني لم يستطيع أي الفريقين أن يسجل أهداف حتى الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وتوغل مصطفى فتحي لاعب سموحة بين دفاعات الإسماعيلي بمهارة رائعة، في الدقيقة 91 وعرقله مدافع الإسماعيلي داخل منطقة الجزاء وأعلن ابراهيم نور الدين احتساب ركلة جزاء لصالح سموحة.

وتصدى لها مصطفى فتحي في الدقيقة 93 من عمر المباراة ويؤكد تقدم فريقه سموحة بهدفين دون رد على الإسماعيلي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد سموحة الى النقطة 15 ويحتل المركز السادس من ترتيب جدول الدوري الممتاز، ويتجمد رصيد الإسماعيلي عند 8 نقاط في المركز السادس عشر.

وجاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في خط الدفاع: محمود البدري و محمد هاشم و محمد عمار ومحمود دونجا ومحمد صادق واري بابل

خط الهجوم: محمد الشامي و فخر الدين بن يوسف