خالد جلال: أخطاء الدفاع في بيراميدز والإسماعيلي قاتلة

أكد خالد جلال، نجم الزمالك السابق، أن هناك أخطاء دفاعية قاتلة في مركز الدفاع وحراسة المرمى في فريقى بيراميدز والإسماعيلي خلال مشوارهما بالدوري العام.

ونشر خالد جلال، عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، "قولتها من أول مباراة في الدوري، هناك أخطاء دفاعية قاتلة من الدفاع والحارس في كل من ناديي بيراميدز والإسماعيلي كلفتهما كثيرًا".

وحقق فريق إنبي فوزا مثيرا علي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب بتروسبورت فى الجولة الحادية عشرة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. افتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 7 عن طريق محمود وادي من تسديدة صاروخية سكنت الشباك على الفور، معلنا الهدف الأول لـفريقه. وبعد مراجعة حكم المباراة محمود ناجي لتقنية الفار أمر باحتساب ركلة جزاء لصالح فريق إنبي بعد لمسة يد على عمر جابر داخل منطفة الجزاء، نجح رامي صبري فى إدراك هدف التعادل من خلالها فى الدقيقة 45 . وأضاف إنبي الهدف الثاني فى الدقيقة 47 ، بعدما كرة عرضية من مصطفى دويدار من جهة اليسار قابلها جون أوكويي إيبوكا بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت الشباك. وأشهر حكم المباراة بطاقة الصفراء لـ رمضان صبحي ، وهو علي مقاعد البدلاء لإعتراضة علي قرارات الحكم . وتمكن إنبي من تسجيل الثالث فى الدقيقة 49 ، بعد انفراد تام بالمرمى من دينوبيتر جودي اتبعه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى. وجاء هدف بيراميدز الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق ديجو رولان المهاجم الاورجواني الجديد بعد خطأ فادح من دفاع إنبي. وبهذه النتيجة تطاح إنبي بفريق بيراميدز من المركز الخامس ليحتله الفريق البترولي برصيد 16 نقطة ، بينما يتجمد ويتراجع بيراميدز الي المركز السادس برصيد 15 نقطة .

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