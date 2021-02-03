المعز علي قائد الدحيل: سنقاتل أمام الأهلي.. وسنخوض البطولة بجدية

تحدث المعز علي كابتن فريق الدحيل القطري عن استعداد فريقه للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي التي ستقام في السابعة والنصف مساء غد الخميس على ملعب استاد "المدينة التعليمية" ضمن مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال قائد الدحيل في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هذه أول مرة نشارك في كأس العالم للأندية، ونحن معتادون اللعب على ملعب نعرفه جيدا ونتمنى تقديم بطولة تليق باسم النادي وجماهيره". وتابع قائد الدحيل القطر: "سنخوض البطولة بجدية ولن أفكر في إمكانية الحصول على لقب الهداف". وتابع: "الأهلي فريق كبير ومحترم، سنقاتل لمدة 90 دقيقة وإن شاء الله نحقق الفوز والتأهل".

ويرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الزي البديل، ( القميص الرمادي والشورت الأسود والجوارب السوداء ) خلال مباراة الدحيل مساء غد الخميس في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية،على أن الفريق القطري الطقم الأحمر كاملا ، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة.

حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، والدكتور احمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب الذي يتولّى أعمال الترجمة بالجهاز الفني، بالإضافة إلى أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وأيضا الكابتن ماهر عبد العزيز ، ورأفت إبراهيم، إداريي الفريق.

و تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي البديل، المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجوارب السوداء، على أن يرتدي حارس مرماه الطقم الأصفر كاملا، في حين يرتدي الدحيل الطقم الأحمر كاملا وحارس مرماه اللون البنفسجي.