ملك البطاقات الملونة .. 7 معلومات عن ماريو إسكوبار حكم مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، عن تعيين الجواتيمالي ماريو إسكوبار، حكمًا للمباراة المرتقبة بين النادي الأهلي ونادي الدحيل القطري، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الدحيل القطري، غدًا الخميس على ملعب المدينة التعليمية في دور ربع النهائي لمونديال الأندية.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز المعلومات عن إسكوبار حكم مباراة الأهلي والدحيل

حكم جواتيمالي يبلغ من العمر 34 عامًا

تحصل على الشارة الدولية عام 2013.

أدار 265 مباراة في مسيرته التحكيمية

أشهر البطاقة الصفراء 1252 مرة

أشهر البطاقة الحمراء 81 مرة

احتسب 8 ركلات جزاء فقط في مسيرته

حكم هذا الموسم 14 مباراة، وأشهر البطاقة الصفراء 58 مرة، والحمراء 4 مرات، واحتسب ضربتي جزاء