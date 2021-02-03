ملك البطاقات الملونة .. 7 معلومات عن ماريو إسكوبار حكم مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الدحيل القطري، غدًا الخميس على ملعب المدينة التعليمية في دور ربع النهائي لمونديال الأندية.
وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز المعلومات عن إسكوبار حكم مباراة الأهلي والدحيل
حكم جواتيمالي يبلغ من العمر 34 عامًا
تحصل على الشارة الدولية عام 2013.
أدار 265 مباراة في مسيرته التحكيمية
أشهر البطاقة الصفراء 1252 مرة
أشهر البطاقة الحمراء 81 مرة
احتسب 8 ركلات جزاء فقط في مسيرته
حكم هذا الموسم 14 مباراة، وأشهر البطاقة الصفراء 58 مرة، والحمراء 4 مرات، واحتسب ضربتي جزاء
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