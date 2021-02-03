ميسي يقود تشكيل برشلونة أمام غرناطة في كأس ملك إسبانيا

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة غرناطة في دور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا. وجاء تشكيل برشلونة كالآتي: في حراسة المرمى: شتيجن خط الدفاع:سيرجيو روبيرتو - رونالد أراخو - صامويل أومتيتي - جوردي ألبا خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - بيدري خط الهجوم: ميسي - ترينكاو - جريزمان وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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