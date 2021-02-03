الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الدحيل.. وبدر بانون يشارك في المران

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم استعداداته لمواجهة الدحيل القطري المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس، على استاد المدينة التعليمية، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.
وشارك المغربي بدر بانون في مران الفريق الجماعي بعد تعافيه من الكدمة الخفيفة التي تعرض لها في مران الفريق أمس.
وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على الاطمئنان على حالة اللاعب الذي وجد اليوم في مران الفريق استعدادًا لمباراة الغد.
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