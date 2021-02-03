ليفربول ضد برايتون.. محمد صلاح أساسيا وغياب أليسون وماني

أعلن الألماني "يورجن كلوب"، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه في مواجهة برايتون ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل ليفربول كالآتي: في حراسة المرمى: كاومهين كيليهير خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيليبس - جوردان هندرسون - أندرو روبرتسون خط الوسط: جيني فينالدوم - جيمس ميلنر - تياجو ألكانتارا خط الهجوم: محمد صلاح - شاكيري - روبيرتو فيرمينو ويستهدف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، معادلة رقم كيني دالجيش أسطورة الريدز، وذلك عندما يلتقي مساء اليوم الأربعاء مع فريق برايتون. ويواجه ليفربول فريق برايتون مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي. ويمتلك صلاح 5 أهداف في مرمى برايتون سجلهم خلال 7 مشاركات، ويتبقى له هدف ويعادل عدد أهداف كيني دالجيش أسطورة الريدز في مرمى برايتون.

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