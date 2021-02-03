بانون يشارك في جزء من مران الأهلي قبل مواجهة الدحيل القطري

شارك بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في جزء من مران أبناء الرداء الأحمر مساء اليوم بملعب جامعة قطر.
وظهر بانون بشكل جيد في الجزء الذي شارك به وسوف يخضع لجلسات تأهيلية ليكون جاهز لمواجهة الدحيل القطري مساء غد.
وتعرض بانون للإصابة في كاحل القدام مساء أمس بعد تدخل قوي من صلاح محسن مهاجم الفريق وخضع لأشعة ولكنه تماثل للشفاء نسبيًا.
ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري في السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.
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