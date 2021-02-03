نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل موسيماني..3 مدربون قادوا الأهلي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لقيادة فريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك عندما يلتقي غدًا الخميس، مع فريق الدحيل القطري، ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة العالمية التي تستضيفها العاصمة القطرية (الدوحة).

ويشارك "موسيماني" للمرة الثانية في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سبق وشارك في منافسات البطولة العالمية عام 2016 ولكن مع فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، وحصد وقتها المركز السادس بالبطولة بعد خسارته أمام كاشيما أنتلرز الياباني 2-0، وجيونبك هيونداي الكوري 4-1.

كما يعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني هو المدرب الرابع الذي يقود الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سبقه 3 مدربين هم:

- مانويل جوزيه:

قاد المدرب البرتغالي فريق الأهلي في 3 نسخ لبطولة كأس العالم للأندية، حيث حقق المركز السادس عامي 2005 و2008، بينما سجل أفضل انجازات المارد الأحمر بالبطولة عام 2006 بالتتويج بالميدالية البرونزية.

- حسام البدري:

صعد حسام البدري بفريق الأهلي لكأس العالم للأندية عام 2012، وفاز على هيروشيما الياباني 2-1 في افتتاح مشواره بالبطولة، ثم خسر أمام كورينثيانز البرازيلي 1-0 في الدور نصف النهائي، وخسر مباراة تحديد المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي 2-0 واكتفى بالمركز الرابع.

- محمد يوسف:

ثالث مدرب قاد الأهلي بكأس العالم للأندية محمد يوسف وشارك مع الفريق الأحمر بنسخة البطولة عام 2013، وخسر أمام جوانزوا إيفرجراند الصيني 2-0، ثم تلقى هزيمة جديدة أمام فريق مونتيري المكسيكي بنتيجة 5 – 1 في مباراة تحديد المركز الخامس.