الرياضة

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الدحيل في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم استعداداته لمواجهة الدحيل القطري المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس، على استاد المدينة التعليمية، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وشارك المغربي بدر بانون في مران الفريق الجماعي بعد تعافيه من الكدمة الخفيفة التي تعرض لها في مران الفريق أمس.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على الاطمئنان على حالة اللاعب الذي وجد اليوم في مران الفريق استعدادًا لمباراة الغد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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