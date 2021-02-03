نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد طلعت يقود ميجاسبورت لتخطي كمين السنبلاوين بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق ميجاسبورت على فريق السنبلاوين ضمن مباريات الجولة 12 بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث بفوز ميجاسبورت بهدفين مقابل هدف وحيد.

السنبلاوين أنهى الشوط الأول متقدما بهدف وفى الشوط الثانى دفع محمد النحاس المدير الفنى لميجاسبورت بكل تبديلاته من أجل إدراك التعادل ومحاولة الفوز بالمباراة حيث أحرز البديل محمد طلعت الوافد الجديد هدفين لفريقه ميجاسبورت لينهى على أحلام السنبلاوين فى الخروج ولو بنقطة التعادل لينتهى اللقاء بفوز ميجاسبورت بهدفين مقابل هدف.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ميجاسبورت ل15 نقطة بالمركز الخامس بينما توقف رصيد السنبلاوين عند 11 نقطة بالمركز التاسع.

ترتيب المجموعة التاسعة

1- اتحاد نبروه 22 نقطة

2- شيكو 22 نقطة

3- مياة الدقهلية 22 نقطة

4- بلقاس 16 نقطة

5- ميجا سبورت 15 نقطة

6- شربين 14 نقطة

7- منية سمنود 12 نقطة

8- عمال المنصورة 12 نقطة

9- السنبلاوين 11 نقطة

10- كهرباء طلخا 9 نقاط

11- الخيارية 9 نقاط

12- م ش الأمير 7 نقاط

13- دقادوس 7 نقاط

14- شبان بدواى 6 نقاط

15- اتحاد المنزلة 4 نقاط

